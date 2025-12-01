https://ria.ru/20251201/futbol-2059043301.html
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Сочи" дома сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в заключительном матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Сочи" дома сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"