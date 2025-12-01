Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
21:31 01.12.2025
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Сочи" дома сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в заключительном матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 0:0.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в траурных повязках и майках с изображением Симоняна.
"Динамо" (15 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" (9) располагается на последней, 16-й строчке.
В 18-м туре, который станет последним перед зимним перерывом, "Динамо" примет "Нижний Новгород", "Сочи" дома сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 7 декабря.
