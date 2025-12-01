Рейтинг@Mail.ru
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
Футбол
 
21:06 01.12.2025 (обновлено: 00:07 02.12.2025)
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
Московская "Родина" дома сыграла вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 21-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
футбол
спорт
камаз
родина (москва)
первая лига
спорт, камаз, родина (москва), первая лига
Футбол, Спорт, КАМАЗ, Родина (Москва), Первая лига
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году

"Родина" дома сыграла вничью с "КАМАЗом" в матче Первой лиги

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московская "Родина" дома сыграла вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 0:0.
Первая лига
01 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Родина
0 : 0
КАМАЗ
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Родина" (36 очков) занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда продлила серию без поражений в турнире до 10 матчей. "КАМАЗ" (32) располагается на пятой строчке. Клуб не может выиграть в различных турнирах пять игр подряд.
Матч в Химках стал последним в Первой лиге перед уходом турнира на зимний перерыв.
