"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
Московская "Родина" дома сыграла вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 21-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Родина" и КАМАЗ сыграли вничью в последнем матче Первой лиги в году
"Родина" дома сыграла вничью с "КАМАЗом" в матче Первой лиги