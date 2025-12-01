Рейтинг@Mail.ru
19:33 01.12.2025 (обновлено: 00:13 02.12.2025)
Болельщики избили футболистов французского клуба на базе, пишут СМИ
Болельщики избили футболистов французского клуба на базе, пишут СМИ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Болельщики "Ниццы" избили футболистов команды на тренировочной базе, сообщает Foot Mercato.
"Ницца" проиграла последние шесть матчей во всех турнирах. Команда с 17 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата Франции и последнее, 36-е место на основном этапе Лиги Европы, являясь единственной командой, проигравшей все пять матчей турнира.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
30 ноября 2025 • начало в 19:15
Завершен
Лорьян
3 : 1
Ницца
31‎’‎ • Лоран Абержель
45‎’‎ • Самбу Сумано
(Arsene Kouassi)
53‎’‎ • Самбу Сумано
(Бамо Мейте)
12‎’‎ • Arthur Avom (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По информации источника, игроков после гостевого поражения от "Лорьяна" (1:3) ждали на базе около 400 болельщиков, которые изначально призывали уйти в отставку главного тренера Франка Эза, после чего перешли к оскорблениям игроков. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу".
Также пострадал спортивный директор клуба Флориан Морис, которого успела позднее увести охрана. Президент клуба Фабрис Бокке отсутствовал на базе команды. Отмечается, что футболисты шокированы произошедшим.
