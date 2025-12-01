Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Рубина" назвал закономерным седьмое место в РПЛ
16:58 01.12.2025 (обновлено: 17:01 01.12.2025)
Игрок "Рубина" назвал закономерным седьмое место в РПЛ
Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов считает, что седьмое место для клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) закономерно, учитывая глубину состава и... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов считает, что седьмое место для клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) закономерно, учитывая глубину состава и кадровые проблемы.
"Рубин" в 17 матчах чемпионата набрал 23 очка, одержав пять побед, шесть раз сыграв вничью и еще шесть раз потерпев поражение.
"Учитывая глубину состава, который у нас есть, и кадровые проблемы, которые иногда возникают, думаю, что плюс-минус это (седьмое место в таблице РПЛ - прим. ред.) закономерно", - сказал Иванов РИА Новости.
В воскресенье "Рубин" в гостях проиграл "Зениту" в матче 17-го тура РПЛ со счетом 0:1.
"Мы понимали, за счет чего можем выиграть: за счет дисциплины, за счет того, чтобы не давать сопернику моменты на контратаках. В принципе, в первом тайме имели два хороших момента. И во втором тайме имели стопроцентный момент уже при счете 0:1", - отметил Иванов.
Нино - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
30 ноября, 21:02
 
Футбол
 
