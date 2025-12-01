Игрок "Рубина" назвал закономерным седьмое место в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов считает, что седьмое место для клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) закономерно, учитывая глубину состава и кадровые проблемы.
"Рубин" в 17 матчах чемпионата набрал 23 очка, одержав пять побед, шесть раз сыграв вничью и еще шесть раз потерпев поражение.
"Учитывая глубину состава, который у нас есть, и кадровые проблемы, которые иногда возникают, думаю, что плюс-минус это (седьмое место в таблице РПЛ - прим. ред.) закономерно", - сказал Иванов РИА Новости.
"Мы понимали, за счет чего можем выиграть: за счет дисциплины, за счет того, чтобы не давать сопернику моменты на контратаках. В принципе, в первом тайме имели два хороших момента. И во втором тайме имели стопроцентный момент уже при счете 0:1", - отметил Иванов.
