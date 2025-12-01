Рейтинг@Mail.ru
"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче чемпионата Турции - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Футбол
 
22:27 01.12.2025 (обновлено: 22:28 01.12.2025)
"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче чемпионата Турции
"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче чемпионата Турции
"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Турции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче чемпионата Турции

"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Турции

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча прошла в Стамбуле на домашнем стадионе "Фенербахче" и завершилась со счетом 1:1. У "Галатасарая" отличился Лерой Сане (27-я минута), в составе хозяев забил Джон Дуран (90+5).
"Галатасарай" с 33 очками возглавляет таблицу чемпионата Турции, идущий без поражений "Фенербахче" (32 очка) располагается на второй строчке.
