Бородавко призвал разобраться перед вынесением решения по Большунову

"И все жаждут крови, потому что Большунов - это медийная фигура и на нем можно хорошо отпиариться. Как в русской поговорке: чтобы преподнести себя, надо на кого-то нагадить. И многие этим занимаются, я просто диву даюсь этим людям, которые пытаются таким образом отпиариться на, скажем так, оплошности такой фигуры, как Большунов. Я просто перестаю верить в добро, в честность и порядочность людей. И вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена. Я еще раз говорю: я осуждаю поведение Александра, то, что он сделал, просто неприемлемо. Но во всем надо разбираться. А просто устроить судилище никому не позволено, и все здравомыслящие люди это понимают. И очень жаль, что на сегодняшний день их не так много", - добавил специалист.