Бородавко призвал разобраться перед вынесением решения по Большунову

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что осуждает агрессию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в отношении Александра Бакурова, но считает необходимым перед вынесением решения по данному инциденту не устраивать судилище, а тщательно разобраться в причинах конфликта между спортсменами.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Позднее в ФЛГР заявили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
"Я свое мнение уже высказал. Но я очень удивляюсь многим людям, которые какую-то часть моего выступления на эту тему просто игнорируют, а другую декларируют. Я не знаю, как мне назвать этих людей. Но я для них повторюсь: я осуждаю поступок, который совершил Александр, его нервный срыв. Это не по-спортивному, не по-мужски, это эмоции. А с другой стороны, что-то ведь спровоцировало Александра на это, потому что в конфликте всегда участвуют два человека. И ведь Большунов не подъехал к какому-то другому участнику забега и не выплеснул на него агрессию. Значит, были какие-то действия со стороны Бакурова, которые спровоцировали Большунова. Но об этом ведь вообще никто не говорит, всех интересует только вторая часть Мерлезонского балета", - сказал Бородавко.
"И все жаждут крови, потому что Большунов - это медийная фигура и на нем можно хорошо отпиариться. Как в русской поговорке: чтобы преподнести себя, надо на кого-то нагадить. И многие этим занимаются, я просто диву даюсь этим людям, которые пытаются таким образом отпиариться на, скажем так, оплошности такой фигуры, как Большунов. Я просто перестаю верить в добро, в честность и порядочность людей. И вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена. Я еще раз говорю: я осуждаю поведение Александра, то, что он сделал, просто неприемлемо. Но во всем надо разбираться. А просто устроить судилище никому не позволено, и все здравомыслящие люди это понимают. И очень жаль, что на сегодняшний день их не так много", - добавил специалист.
Большунов в своем полуфинальном забеге занял последнее место.