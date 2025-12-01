Рейтинг@Mail.ru
Бородавко призвал разобраться перед вынесением решения по Большунову
01.12.2025
Бородавко призвал разобраться перед вынесением решения по Большунову
спорт, кировск, александр большунов, юрий бородавко, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр), россия, лыжные виды спорта
Спорт, Кировск, Александр Большунов, Юрий Бородавко, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Россия, Лыжные виды спорта
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что осуждает агрессию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в отношении Александра Бакурова, но считает необходимым перед вынесением решения по данному инциденту не устраивать судилище, а тщательно разобраться в причинах конфликта между спортсменами.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Позднее в ФЛГР заявили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
Александр Бакуров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Тренер рассказал, за сколько восстановится Бакуров после толчка Большунова
Вчера, 16:19
"Я свое мнение уже высказал. Но я очень удивляюсь многим людям, которые какую-то часть моего выступления на эту тему просто игнорируют, а другую декларируют. Я не знаю, как мне назвать этих людей. Но я для них повторюсь: я осуждаю поступок, который совершил Александр, его нервный срыв. Это не по-спортивному, не по-мужски, это эмоции. А с другой стороны, что-то ведь спровоцировало Александра на это, потому что в конфликте всегда участвуют два человека. И ведь Большунов не подъехал к какому-то другому участнику забега и не выплеснул на него агрессию. Значит, были какие-то действия со стороны Бакурова, которые спровоцировали Большунова. Но об этом ведь вообще никто не говорит, всех интересует только вторая часть Мерлезонского балета", - сказал Бородавко.
"И все жаждут крови, потому что Большунов - это медийная фигура и на нем можно хорошо отпиариться. Как в русской поговорке: чтобы преподнести себя, надо на кого-то нагадить. И многие этим занимаются, я просто диву даюсь этим людям, которые пытаются таким образом отпиариться на, скажем так, оплошности такой фигуры, как Большунов. Я просто перестаю верить в добро, в честность и порядочность людей. И вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена. Я еще раз говорю: я осуждаю поведение Александра, то, что он сделал, просто неприемлемо. Но во всем надо разбираться. А просто устроить судилище никому не позволено, и все здравомыслящие люди это понимают. И очень жаль, что на сегодняшний день их не так много", - добавил специалист.
Большунов в своем полуфинальном забеге занял последнее место.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Роднина призвала не наказывать Большунова "слишком сильно"
Вчера, 15:10
 
СпортКировскАлександр БольшуновЮрий БородавкоЕлена ВяльбеФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)РоссияЛыжные виды спорта
 
