Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) считает, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поддержал бы допуск российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) считает, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поддержал бы допуск российских спортсменов на международные старты.
Ранее Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) француз Мартен Фуркад предложил себя на роль проводника в переговорах между российскими спортсменами и Международным союзом биатлонистов (IBU).
«
"Бьорндален сохраняет нейтралитет в вопросе нашего допуска. Он больше понимает менталитет российских и белорусских спортсменов, часто живет в Белоруссии с женой и дочерью. Не делает громких заявлений. Но, думаю, если его спросить, он поддержит МОК, а не международную федерацию", - сказал Майгуров РИА Новости.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.