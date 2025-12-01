Рейтинг@Mail.ru
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
10:22 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/borndalen--2058861555.html
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) считает, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поддержал бы допуск российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T10:22:00+03:00
2025-12-01T10:22:00+03:00
биатлон
уле-эйнар бьорндален
союз биатлонистов россии (сбр)
спорт
виктор майгуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113496/93/1134969335_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_38f0eb345d8870869881f5241b268c9d.jpg
/20251127/maygurov-2058143942.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113496/93/1134969335_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8bb5cf900e31d054264d6f6700018049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
уле-эйнар бьорндален, союз биатлонистов россии (сбр), спорт, виктор майгуров
Биатлон, Уле-Эйнар Бьорндален, Союз биатлонистов России (СБР), Спорт, Виктор Майгуров
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов

Майгуров считает, что Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУле-Эйнар Бьерндален
Уле-Эйнар Бьерндален - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) считает, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поддержал бы допуск российских спортсменов на международные старты.
Ранее Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) француз Мартен Фуркад предложил себя на роль проводника в переговорах между российскими спортсменами и Международным союзом биатлонистов (IBU).
«
"Бьорндален сохраняет нейтралитет в вопросе нашего допуска. Он больше понимает менталитет российских и белорусских спортсменов, часто живет в Белоруссии с женой и дочерью. Не делает громких заявлений. Но, думаю, если его спросить, он поддержит МОК, а не международную федерацию", - сказал Майгуров РИА Новости.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуро - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом
27 ноября, 18:05
 
БиатлонУле-Эйнар БьорндаленСоюз биатлонистов России (СБР)СпортВиктор Майгуров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала