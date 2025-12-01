Роднина призвала не наказывать Большунова "слишком сильно"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов из-за обиды не сдержал эмоций в ситуации с нападением на коллегу Александра Бакурова, спортсмена можно каким-то образом наказать, но не стоит его излишне бичевать, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Позднее в ФЛГР заявили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«
"Александру Большунову было обидно. И не все спортсмены могут сдержать эмоции, особенно когда они считают, что могут выступить лучше. Я ни в коем случае его не оправдываю. Его можно и понять, и осудить. Спортсмены, как и все люди, не могут быть идеальными. Потому что на них лежит колоссальная ответственность при колоссальных физических и моральных нагрузках. Знаете, вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал, а потом начинаете оттуда спускать, если вдруг что-то такое происходит", - сказала Роднина.
"Да, такой случай произошел, и можно его заметить. Но бичевать? Он сам, наверное, себя бичует больше, чем кто-то. Надо ведь тоже понимать ситуацию, а то ведь о людях, которые чего-то достигли, чаще всего пишут телевизионно-диванные обозреватели. Поэтому я думаю, что ему и в сборной России что-то скажут, и (личный) тренер, да и сам он себе это говорит тысячу раз. Но добивать человека не стоит, его можно наказать, но не четвертовать", - добавила собеседница агентства.
Большунов в своем полуфинальном забеге занял последнее место.