Роднина призвала не наказывать Большунова "слишком сильно"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов из-за обиды не сдержал эмоций в ситуации с нападением на коллегу Александра Бакурова, спортсмена можно каким-то образом наказать, но не стоит его излишне бичевать, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.