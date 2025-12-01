Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:23 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/besporyadki-2058815299.html
В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков
В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков
Матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским "Аяксом" и "Гронингеном" был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков, связанных с... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T01:23:00+03:00
2025-12-01T01:23:00+03:00
футбол
спорт
нидерланды
амстердам
гронинген
аякс
knvb
фанаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058815052_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6de153b15232d8da31368e80ea1906a.jpg
/20251130/futbol-2058785103.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058815052_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5d9c63799e0572d35e0ffd239f156e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нидерланды, амстердам, гронинген, аякс, knvb, фанаты, болельщики
Футбол, Спорт, Нидерланды, Амстердам, Гронинген, Аякс, KNVB, фанаты, Болельщики
В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков

В Нидерландах отменили матч "Аякс" - "Гронинген" из-за беспорядков фанатов

© Getty Images / Soccrates ImagesБеспорядки на трибунах во время матча чемпионата Нидерландов по футболу между "Аяксом" и "Гронингеном"
Беспорядки на трибунах во время матча чемпионата Нидерландов по футболу между Аяксом и Гронингеном - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / Soccrates Images
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским "Аяксом" и "Гронингеном" был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков, связанных с использованием пиротехники и фейерверков, сообщается на странице Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
Встреча проходила в воскресенье на амстердамской "Йохан Кройф Арене", однако уже спустя пять минут была прервана из-за беспорядков и использования пиротехники. После примерно 40-минутной паузы матч возобновили, но менее чем через минуту игра вновь была остановлена, так как болельщики продолжили применять пиротехнику и бросать ее на поле, а также запускать фейерверки. В целях безопасности арбитр уводил команды с поля. По данным местных СМИ, действия фанатов "Аякса" были посвящены болельщику, погибшему ранее в ноябре.
Чемпионат Нидерландов
30 ноября 2025 • начало в 22:00
Прерван
Аякс
0 : 0
Гронинген
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Матч "Аякс" - "Гронинген" окончательно остановлен. Безопасность игроков, всех присутствующих на поле и вокруг него не может быть гарантирована. Мы прекрасно понимаем разочарование подавляющего большинства добропорядочных болельщиков "Аякса" и приехавших фанатов "Гронингена". Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. Но прежде всего это печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб", - отмечается в заявлении.
Позднее федерация сообщила, что матч будет доигран во вторник в Амстердаме и пройдет без зрителей. KNVB начал расследование инцидентов с болельщиками.
"Аякс" с 20 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Нидерландов. "Гронинген" (20) идет седьмым.
Пабло Форнальс (справа) - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах
Вчера, 20:42
 
ФутболСпортНидерландыАмстердамГронингенАяксKNVBфанатыБолельщики
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала