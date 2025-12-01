В Нидерландах отменили футбольный матч "Аякса" из-за беспорядков

Беспорядки на трибунах во время матча чемпионата Нидерландов по футболу между "Аяксом" и "Гронингеном"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Матч 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским "Аяксом" и "Гронингеном" был отменен из-за массовых беспорядков болельщиков, связанных с использованием пиротехники и фейерверков, сообщается на странице Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Встреча проходила в воскресенье на амстердамской "Йохан Кройф Арене", однако уже спустя пять минут была прервана из-за беспорядков и использования пиротехники. После примерно 40-минутной паузы матч возобновили, но менее чем через минуту игра вновь была остановлена, так как болельщики продолжили применять пиротехнику и бросать ее на поле, а также запускать фейерверки. В целях безопасности арбитр уводил команды с поля. По данным местных СМИ, действия фанатов "Аякса" были посвящены болельщику, погибшему ранее в ноябре.

"Матч "Аякс" - "Гронинген" окончательно остановлен. Безопасность игроков, всех присутствующих на поле и вокруг него не может быть гарантирована. Мы прекрасно понимаем разочарование подавляющего большинства добропорядочных болельщиков "Аякса" и приехавших фанатов "Гронингена". Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. Но прежде всего это печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб", - отмечается в заявлении.

Позднее федерация сообщила, что матч будет доигран во вторник в Амстердаме и пройдет без зрителей. KNVB начал расследование инцидентов с болельщиками.