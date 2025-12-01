Тренер рассказал, за сколько восстановится Бакуров после толчка Большунова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Бакуров, получивший травму ноги после нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, будет восстанавливаться около двух недель, рассказал РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
“Ходить может, тренироваться - нет. Восстановление займет две недели примерно”, - сказал Сорин.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. Позднее в ФЛГР заявили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
