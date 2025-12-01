Тренер рассказал, за сколько восстановится Бакуров после толчка Большунова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Бакуров, получивший травму ноги после нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, будет восстанавливаться около двух недель, рассказал РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.