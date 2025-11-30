https://ria.ru/20251130/tsarukjan-2058709651.html
"Не могу поверить": Царукяна разозлило неучастие в бою за временный титул
"Не могу поверить": Царукяна разозлило неучастие в бою за временный титул - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Не могу поверить": Царукяна разозлило неучастие в бою за временный титул
Россиянин армянского происхождения Арман Царукян заявил, что британец Пэдди Пимблетт получил поединок за титул временного чемпиона в легком весе на 324-м...
2025-11-30T11:14:00+03:00
2025-11-30T11:14:00+03:00
2025-11-30T11:38:00+03:00
спорт
арман царукян
илия топурия
пэдди пимблетт
ufc
единоборства
"Не могу поверить": Царукяна разозлило неучастие в бою за временный титул
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянин армянского происхождения Арман Царукян заявил, что британец Пэдди Пимблетт получил поединок за титул временного чемпиона в легком весе на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потому что руководители промоушена захотели сделать его звездой.
Царукян
является первым номером рейтинга UFC
в легком весе. В пятницу организация анонсировала бой Пимблетта
с американцем Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе. Ранее обладатель титула испанец Илия Топурия
сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить пояс.
«
"Мне кажется, что это все игры UFC. Не похоже, что это какие-то семейные вопросы (у Топурии) или что-то такое. Они хотят сделать Пимблетта звездой, вывести его на бой за титул с Топурией в качестве более известного бойца. Я узнал о том, что поединок Топурии с Пимблеттом должен произойти, около пяти месяцев назад", - заявил Царукян в разговоре с ESPN.
"Я был в стрессе несколько дней перед тем, как они анонсировали этот бой. Я все еще не могу поверить в это. Это бизнес. В конце концов, у меня все та же цель. Все знают, что я всех побью. Это лишь вопрос времени. Они знают, что я могу победить любого, поэтому они и не дали мне бой за чемпионский титул. Пимблетт слишком легкая работа для меня", - добавил боец.
Царукяну 29 лет. В январе он должен был драться против соотечественника Ислама Махачева
за чемпионский пояс в легком весе, но снялся из-за травмы. Всего на его счету 23 победы и три поражения в ММА. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) боец занимает 13-ю строчку.