"Не могу поверить": Царукяна разозлило неучастие в бою за временный титул

"Мне кажется, что это все игры UFC. Не похоже, что это какие-то семейные вопросы (у Топурии) или что-то такое. Они хотят сделать Пимблетта звездой, вывести его на бой за титул с Топурией в качестве более известного бойца. Я узнал о том, что поединок Топурии с Пимблеттом должен произойти, около пяти месяцев назад", - заявил Царукян в разговоре с ESPN.

"Я был в стрессе несколько дней перед тем, как они анонсировали этот бой. Я все еще не могу поверить в это. Это бизнес. В конце концов, у меня все та же цель. Все знают, что я всех побью. Это лишь вопрос времени. Они знают, что я могу победить любого, поэтому они и не дали мне бой за чемпионский титул. Пимблетт слишком легкая работа для меня", - добавил боец.