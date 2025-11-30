Свищев: успех российских федераций вселяет оптимизм российским керлингистам

Свищев ранее сообщил агентству о подаче иска в CAS. Всемирная федерация керлинга (World Curling) в январе продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25. Ранее обе ассоциации были отстранены от участия в соревнованиях по керлингу до 31 декабря 2024 года. Срок был продлен в связи с опасениями, что участие сборных России и Белоруссии "может нанести ущерб целостности соревнований". В конце октября CAS признал неправомерным недопуск россиян к участию в международных турнирах со стороны Международной федерации санного спорта (FIL).

"Наши представители осенью были на конгрессе Всемирной федерации керлинга и заметили, что отношение к нам неплохое. Не скажу, что полностью дружеское, но неплохое. И некоторые страны на конгрессе даже выступили в нашу поддержку и против нашего отстранения. И если нас вернут на мировую арену, то это будет даже некая помощь для международной федерации и ее руководства. Ведь если нас вернут на соревнования, то решение примет суд. И нашим коллегам из Всемирной федерации керлинга не надо будет выносить какой-то свой иной вердикт, они будут вынуждены выполнять решение суда", - сказал Свищев.

"Но проблема заключается в том, что на каждом заседании встают представители украинской федерации и начинают рассказывать, какие мы кровожадные. Вплоть до того, что мы чуть ли не детей едим. И понятно, что на кого-то это оказывает шокирующее действие, завораживающее, как взгляд удава на кролика. Ясно, что украинская делегация выполняет политическую задачу, которую перед ней ставит руководство страны. Но это же неправда. И мы должны отстаивать интересы наших спортсменов. При этом мы опираемся на опыт других наших федераций, в отношении которых CAS принял положительное решение. Но у нас есть некие опасения по этому поводу, потому что мы представляем командный вид спорта. И никто ведь не снимал рекомендации МОК. Но, с другой стороны, у нас есть положительный опыт допуска наших ватерполистов. Будем надеяться, что суд примет сторону защиты интересов спортсменов", - добавил собеседник агентства.