Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:23 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/sport-2058770588.html
Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и две серебряные медали в заключительный день турнира Большого шлема, который прошел в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T18:23:00+03:00
2025-11-30T18:31:00+03:00
единоборства
спорт
абу-даби
монголия
тамерлан башаев
оаэ
абу-даби
монголия
оаэ
Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема

Россияне завоевали три медали в последний день турнира Большого шлема по дзюдо

© пресс-служба Международной федерации дзюдоАрман Адамян
Арман Адамян - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© пресс-служба Международной федерации дзюдо
Арман Адамян. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и две серебряные медали в заключительный день турнира Большого шлема, который прошел в Абу-Даби.
В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг россиянин Тамерлан Башаев уступил представителю Монголии Гонтигсурэну Батхуягу.
В финале в весовой категории до 100 кг российский дзюдоист Арман Адамян победил соотечественника Идара Бифова, который стал серебряным призером турнира.
Турнир в Абу-Даби стал первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. Победителем общего медального зачета соревнований в столице ОАЭ стала сборная России, на счету которой две золотые и четыре серебряные награды. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
