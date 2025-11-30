Российские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире Большого шлема

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и две серебряные медали в заключительный день турнира Большого шлема, который прошел в Абу-Даби.
В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг россиянин Тамерлан Башаев уступил представителю Монголии Гонтигсурэну Батхуягу.
В финале в весовой категории до 100 кг российский дзюдоист Арман Адамян победил соотечественника Идара Бифова, который стал серебряным призером турнира.
Турнир в Абу-Даби стал первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. Победителем общего медального зачета соревнований в столице ОАЭ стала сборная России, на счету которой две золотые и четыре серебряные награды. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
28 ноября, 16:51