Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире
Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.
Россиянин Шарафутдинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.
В схватке за бронзу в весовой категории до 75 кг он одержал победу над французом Энцо Бертоном со счетом 11:6.
Шарафутдинову 25 лет. Он является чемпионом Европы по карате. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года, который прошел в Будапеште.
Чемпионат мира в Каире завершится 30 ноября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.