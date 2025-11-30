Рейтинг@Mail.ru
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире
Единоборства
 
15:41 30.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире
Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
каратэ, спорт
Единоборства, Каратэ, Спорт
Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире

Россиянин Шарафутдинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.
В схватке за бронзу в весовой категории до 75 кг он одержал победу над французом Энцо Бертоном со счетом 11:6.
Шарафутдинову 25 лет. Он является чемпионом Европы по карате. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года, который прошел в Будапеште.
Чемпионат мира в Каире завершится 30 ноября. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема
29 ноября, 18:08
 
