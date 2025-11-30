Россиянин завоевал бронзу чемпионата мира по карате в Каире

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Каире.

В схватке за бронзу в весовой категории до 75 кг он одержал победу над французом Энцо Бертоном со счетом 11:6.

Шарафутдинову 25 лет. Он является чемпионом Европы по карате. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года, который прошел в Будапеште.