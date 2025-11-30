Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету россиянина, который 5 ноября проиграл во втором раунде Кубка мира, 2723 очка. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (2840), далее располагаются американцы Хикару Накамура (2810) и Фабиано Каруана (2795). Чемпион мира Гукеш Доммараджу (2754) из Индии опустился на одну позицию и стал десятым.
Смагин назвал чудовищной ошибку Есипенко в полуфинале Кубка мира
23 ноября, 15:24
Бронзовый призер Кубка мира россиянин Андрей Есипенко (2698) поднялся с 41-го на 34-е место. Дмитрий Андрейкин (2710) поднялся на 26-е место. Следом среди россиян располагаются Петр Свидлер (42; 2682), Даниил Дубов (46; 2672), Александр Грищук (66; 2654), Эрнесто Инаркиев (69; 2653), Александр Морозевич (74; 2650), Володар Мурзин (75; 2648), Владислав Артемьев (84; 2641), Владимир Малахов (92; 2634), Алексей Гребнев (94, 2632).
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2620 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) идет четвертой.
Россиянка Александра Горячкина осталась на пятом месте, набрав 2540 очков. Екатерина Лагно (2517) располагается на девятой строчке, Полина Шувалова (2472) - на 17-й, Лея Гарифуллина (2458) - на 22-й, Анна Шухман (2418) - на 35-й, Валентина Гунина (2393) - на 49-й, Ольга Гиря (2390) - на 52-й, Карина Амбарцумова (2385) - на 57-й, Алиса Галлямова (2368) - на 71-й, Екатерина Гольцева (2361) - 77-й, Алина Бивол (2360) - 79-й, Анастасия Боднарук (2357) - 82-й.
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
25 ноября, 07:42