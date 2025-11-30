Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/shakhmaty-2058757738.html
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T16:48:00+03:00
2025-11-30T16:48:00+03:00
спорт
индия
магнус карлсен
хикару накамура
фабиано каруана
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450697_657:326:2977:1631_1920x0_80_0_0_74da6a691cfd0325b7bfc9643ba5036b.jpg
/20251123/smagin-2056935296.html
/20251125/nepomnyaschiy-2057314080.html
индия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450697_568:131:2977:1938_1920x0_80_0_0_2689ffc7a0c2465342a2c7eb739b91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, индия, магнус карлсен, хикару накамура, фабиано каруана, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Индия, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE

Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге FIDE

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ян Непомнящий. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету россиянина, который 5 ноября проиграл во втором раунде Кубка мира, 2723 очка. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (2840), далее располагаются американцы Хикару Накамура (2810) и Фабиано Каруана (2795). Чемпион мира Гукеш Доммараджу (2754) из Индии опустился на одну позицию и стал десятым.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Смагин назвал чудовищной ошибку Есипенко в полуфинале Кубка мира
23 ноября, 15:24
Бронзовый призер Кубка мира россиянин Андрей Есипенко (2698) поднялся с 41-го на 34-е место. Дмитрий Андрейкин (2710) поднялся на 26-е место. Следом среди россиян располагаются Петр Свидлер (42; 2682), Даниил Дубов (46; 2672), Александр Грищук (66; 2654), Эрнесто Инаркиев (69; 2653), Александр Морозевич (74; 2650), Володар Мурзин (75; 2648), Владислав Артемьев (84; 2641), Владимир Малахов (92; 2634), Алексей Гребнев (94, 2632).
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2620 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) идет четвертой.
Россиянка Александра Горячкина осталась на пятом месте, набрав 2540 очков. Екатерина Лагно (2517) располагается на девятой строчке, Полина Шувалова (2472) - на 17-й, Лея Гарифуллина (2458) - на 22-й, Анна Шухман (2418) - на 35-й, Валентина Гунина (2393) - на 49-й, Ольга Гиря (2390) - на 52-й, Карина Амбарцумова (2385) - на 57-й, Алиса Галлямова (2368) - на 71-й, Екатерина Гольцева (2361) - 77-й, Алина Бивол (2360) - 79-й, Анастасия Боднарук (2357) - 82-й.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Непомнящий прокомментировал пропуск турнира претендентов
25 ноября, 07:42
 
СпортИндияМагнус КарлсенХикару НакамураФабиано КаруанаМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала