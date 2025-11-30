Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче заключительного дня турнира "Трофеи Северной Пальмиры", который состоялся в Санкт-Петербурге.
Соревнования прошли по нестандартным правилам - матчи игрались на время, каждый сет продолжался 20 минут.
В других матчах россиянка Анастасия Потапова ("Львы") обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву ("Сфинксы") - 4:2, 5:3, 4:2, россиянка Диана Шнайдер ("Львы") одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой ("Сфинксы") - 4:4, 3:3, 4:3, россиянин Карен Хачанов ("Сфинксы") нанес поражение нидерландцу Таллону Грикспору ("Львы") - 4:2, 4:4, 4:3. В парном матче Шнайдер и Потапова обыграли Путинцеву и Кудерметову - 3:3, 4:2. 5:2.
Команда "Сфинксы" выиграла турнир благодаря большему количеству выигранных геймов - 105:100, хотя в десяти матчах противостояния обе команды одержали по пять побед.