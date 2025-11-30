Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче заключительного дня турнира "Трофеи Северной Пальмиры", который состоялся в Санкт-Петербурге.

Соревнования прошли по нестандартным правилам - матчи игрались на время, каждый сет продолжался 20 минут.

Медведев , представляющий команду "Сфинксы", обыграл Бублика из команды "Львы" со счетом 2:5, 6:2, 6:2.