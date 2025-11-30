Рейтинг@Mail.ru
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:59 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/sfinksy-2058780409.html
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче заключительного дня турнира "Трофеи Северной Пальмиры"
2025-11-30T19:59:00+03:00
2025-11-30T19:59:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
александр бублик
анастасия потапова
спорт, даниил медведев, александр бублик, анастасия потапова
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Александр Бублик, Анастасия Потапова
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"

Команда Медведева обыграла команду Бублика на выставочном турнире в Петербурге

© Соцсети турнира "Трофеи Северной Пальмиры"Даниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети турнира "Трофеи Северной Пальмиры"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче заключительного дня турнира "Трофеи Северной Пальмиры", который состоялся в Санкт-Петербурге.
Соревнования прошли по нестандартным правилам - матчи игрались на время, каждый сет продолжался 20 минут.
Медведев, представляющий команду "Сфинксы", обыграл Бублика из команды "Львы" со счетом 2:5, 6:2, 6:2.
В других матчах россиянка Анастасия Потапова ("Львы") обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву ("Сфинксы") - 4:2, 5:3, 4:2, россиянка Диана Шнайдер ("Львы") одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой ("Сфинксы") - 4:4, 3:3, 4:3, россиянин Карен Хачанов ("Сфинксы") нанес поражение нидерландцу Таллону Грикспору ("Львы") - 4:2, 4:4, 4:3. В парном матче Шнайдер и Потапова обыграли Путинцеву и Кудерметову - 3:3, 4:2. 5:2.
Команда "Сфинксы" выиграла турнир благодаря большему количеству выигранных геймов - 105:100, хотя в десяти матчах противостояния обе команды одержали по пять побед.
"На кривой козе не заедешь". Бублик высказался о перспективе войти в топ-10
ТеннисСпортДаниил МедведевАлександр БубликАнастасия Потапова
 
