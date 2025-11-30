https://ria.ru/20251130/rotor-2058726255.html
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева
Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 21-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
футбол
денис бояринцев
енисей
ротор
первая лига
денис бояринцев, енисей, ротор, первая лига
Футбол, Денис Бояринцев, Енисей, Ротор, Первая лига
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 21-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.
30 ноября 2025 • начало в 11:30
Завершен
"Ротор" провел первую игру после отставки Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды. Его обязанности в матче с "Енисеем" исполнял Валерий Бурлаченко. Команда, набрав 30 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Енисей" третий раз кряду сыграл вничью и занимает 13-е место с 23 очками.
Следующие матчи команды проведут после зимней паузы.