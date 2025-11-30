Рейтинг@Mail.ru
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева
Футбол
 
30.11.2025
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева
Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 21-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 21-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 0:0.
Первая лига
30 ноября 2025 • начало в 11:30
Завершен
Енисей
0 : 0
Ротор
"Ротор" провел первую игру после отставки Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды. Его обязанности в матче с "Енисеем" исполнял Валерий Бурлаченко. Команда, набрав 30 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Енисей" третий раз кряду сыграл вничью и занимает 13-е место с 23 очками.
Следующие матчи команды проведут после зимней паузы.
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ
