"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева

"Ротор" провел первую игру после отставки Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды. Его обязанности в матче с "Енисеем" исполнял Валерий Бурлаченко. Команда, набрав 30 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Енисей" третий раз кряду сыграл вничью и занимает 13-е место с 23 очками.