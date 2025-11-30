https://ria.ru/20251130/navka-2058802465.html
Навка рассказала, где встретит Новый год
Навка рассказала, где встретит Новый год - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Навка рассказала, где встретит Новый год
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома в семейном кругу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T23:11:00+03:00
2025-11-30T23:11:00+03:00
2025-11-30T23:11:00+03:00
фигурное катание
татьяна навка
общество
новый год
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058801097_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_aabbcc166a30e81f1178de9b525554df.jpg
https://ria.ru/20251130/gum-katok-2058780735.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058801097_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_a48d6fe474a8aa77d4e0d4c2a35df846.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна навка, общество, новый год, россия
Фигурное катание, Татьяна Навка, Общество, Новый год, Россия
Навка рассказала, где встретит Новый год
Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома в семейном кругу
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома в семейном кругу.
Навка
представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье. Главный каток столицы открылся в юбилейный 20-й раз. Он будет открыт для всех посетителей с 1 декабря и продолжит работу до 1 марта.
"Новогодняя ночь пройдет в кругу семьи. Мой самый любимый Новый год – дома, на диване, с оливье, телевизором, президентом и "Наполеоном", - рассказала она журналистам.
Навка также пожелала в преддверии Нового года не переставать верить в чудеса и в себя.
«
"Нужно верить в то, что все зависит от себя самого и в этой жизни можно добиться всего, что только пожелаешь. Самое главное - желаю всем большой-большой любви, и не только любви к ближнему, но и любви к тому делу, которым ты занимаешься, потому что без любви невозможно ничего создать. Надеемся, что 2026-й год нам принесет новые свершения и мечты, что все плохое закончится и начнется новая прекрасная пора", - добавила она.