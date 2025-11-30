Рейтинг@Mail.ru
Навка рассказала, где встретит Новый год
Фигурное катание
 
23:11 30.11.2025
Навка рассказала, где встретит Новый год
Навка рассказала, где встретит Новый год
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома в семейном кругу.
фигурное катание
татьяна навка
общество
новый год
россия
россия
татьяна навка, общество, новый год, россия
Фигурное катание, Татьяна Навка, Общество, Новый год, Россия
Открытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка
Открытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома в семейном кругу.
Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье. Главный каток столицы открылся в юбилейный 20-й раз. Он будет открыт для всех посетителей с 1 декабря и продолжит работу до 1 марта.
"Новогодняя ночь пройдет в кругу семьи. Мой самый любимый Новый год – дома, на диване, с оливье, телевизором, президентом и "Наполеоном", - рассказала она журналистам.
Навка также пожелала в преддверии Нового года не переставать верить в чудеса и в себя.
"Нужно верить в то, что все зависит от себя самого и в этой жизни можно добиться всего, что только пожелаешь. Самое главное - желаю всем большой-большой любви, и не только любви к ближнему, но и любви к тому делу, которым ты занимаешься, потому что без любви невозможно ничего создать. Надеемся, что 2026-й год нам принесет новые свершения и мечты, что все плохое закончится и начнется новая прекрасная пора", - добавила она.
В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток
Фигурное катаниеТатьяна НавкаОбществоНовый годРоссия
 
