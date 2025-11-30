Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанес поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Нью-Йорке, закончилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Брэндон Хэйгел (11-я и 29-я минуты), по разу отличились Ник Пол (43) и Джейк Генцел (60). Россиянин Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Шайба гостей на счету Джей Ти Миллера (38), голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и отметился двумя минутами штрафа.
29 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
37:31 • Джей Ти Миллер
10:53 • Брэндон Хагель
28:57 • Брэндон Хагель
42:02 • Ник Пол
(Никита Кучеров, Charles-Edouard D'Astous)
59:42 • Джейк Гентцель
Для Кучерова этот матч стал 50-м в карьере с тремя или более ассистами, он стал девятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения этого рубежа (826 игр). Также россиянин продлил свою результативную серию до девяти игр и теперь имеет как минимум одну результативную серию из девяти или более игр в пяти сезонах подряд.
"Тампа" одержала седьмую победу подряд и с 34 очками идет на первом месте в таблице Атлантического дивизиона, "Рейнджерс" (28 очков) располагаются на седьмой позиции в Столичном дивизионе.