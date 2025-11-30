Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ

Для Кучерова этот матч стал 50-м в карьере с тремя или более ассистами, он стал девятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения этого рубежа (826 игр). Также россиянин продлил свою результативную серию до девяти игр и теперь имеет как минимум одну результативную серию из девяти или более игр в пяти сезонах подряд.