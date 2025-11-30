Рейтинг@Mail.ru
Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
00:55 30.11.2025 (обновлено: 01:08 30.11.2025)
Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ
Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ
Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанес поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251128/kucherov-2058529823.html
Хоккей
Хоккей, Нью-Йорк (город), Ник Пол, Тампа-Бэй Лайтнинг, Никита Кучеров, Джей Ти Миллер, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров помог "Тампе" одержать седьмую подряд победу в НХЛ

Три передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать седьмую победу подряд в НХЛ

© Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Официальный сайт NHL
Никита Кучеров . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанес поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Нью-Йорке, закончилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Брэндон Хэйгел (11-я и 29-я минуты), по разу отличились Ник Пол (43) и Джейк Генцел (60). Россиянин Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Шайба гостей на счету Джей Ти Миллера (38), голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и отметился двумя минутами штрафа.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
Рейнджерс
1 : 4
Тампа-Бэй
37:31 • Джей Ти Миллер
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
10:53 • Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
28:57 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
42:02 • Ник Пол
(Никита Кучеров, Charles-Edouard D'Astous)
59:42 • Джейк Гентцель
(Янни Гурде, Даррен Рэддиш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Кучерова этот матч стал 50-м в карьере с тремя или более ассистами, он стал девятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения этого рубежа (826 игр). Также россиянин продлил свою результативную серию до девяти игр и теперь имеет как минимум одну результативную серию из девяти или более игр в пяти сезонах подряд.
"Тампа" одержала седьмую победу подряд и с 34 очками идет на первом месте в таблице Атлантического дивизиона, "Рейнджерс" (28 очков) располагаются на седьмой позиции в Столичном дивизионе.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Два паса Кучерова помогли "Тампе" одержать шестую подряд победу в НХЛ
28 ноября, 23:00
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
