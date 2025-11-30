https://ria.ru/20251130/karpol-2058776676.html
Скончалась экс-волейболистка и тренер "Уралочки" Галина Карполь
Бывшая волейболистка "Уралочки" и супруга вице-президента екатеринбургского клуба Николая Карполя Галина Карполь умерла на 85-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывшая волейболистка "Уралочки" и супруга вице-президента екатеринбургского клуба Николая Карполя Галина Карполь умерла на 85-м году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Причины смерти бывшей волейболистки не сообщаются.
"Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной "Уралочке", здесь же провела карьеру тренерскую - в дубле "Уралочки" готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо, и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки", - говорится в сообщении клуба.
В составе клуба Галина Карполь выступала на протяжении 12 лет в качестве игрока, после чего столько же провела в команде как тренер.