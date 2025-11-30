Рейтинг@Mail.ru
Волейбол
 
19:12 30.11.2025
Скончалась экс-волейболистка и тренер "Уралочки" Галина Карполь
волейбол
спорт
свердловск
николай карполь
всероссийская федерация волейбола (вфв)
спорт, свердловск, николай карполь, всероссийская федерация волейбола (вфв)
Волейбол, Спорт, Свердловск, Николай Карполь, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
Экс-волейболистка и тренер "Уралочки" Галина Карполь умерла на 85-м году жизни

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывшая волейболистка "Уралочки" и супруга вице-президента екатеринбургского клуба Николая Карполя Галина Карполь умерла на 85-м году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Причины смерти бывшей волейболистки не сообщаются.
"Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной "Уралочке", здесь же провела карьеру тренерскую - в дубле "Уралочки" готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо, и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки", - говорится в сообщении клуба.
В составе клуба Галина Карполь выступала на протяжении 12 лет в качестве игрока, после чего столько же провела в команде как тренер.
Татьяна Покровская - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Дочь называла меня чужой женщиной": великая Покровская — о жертвах и любви
26 ноября, 14:20
 
Волейбол
 
