Скончалась экс-волейболистка и тренер "Уралочки" Галина Карполь

"Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной "Уралочке", здесь же провела карьеру тренерскую - в дубле "Уралочки" готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо, и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки", - говорится в сообщении клуба.