Рейтинг@Mail.ru
"Буде-Глимт" Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии "Викингу" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:40 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/futbol-2058791466.html
"Буде-Глимт" Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии "Викингу"
"Буде-Глимт" Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии "Викингу" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Буде-Глимт" Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии "Викингу"
"Буде-Глимт", в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, занял второе место в чемпионате Норвегии по футболу, уступив первое место с... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T21:40:00+03:00
2025-11-30T21:40:00+03:00
спорт
норвегия
ставангер
никита хайкин
будё-глимт
тромсё
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900809361_150:320:2919:1878_1920x0_80_0_0_3f9251c540415927527cfed93a578564.jpg
/20251126/khaykin-2057655728.html
норвегия
ставангер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900809361_316:301:2645:2048_1920x0_80_0_0_75d2161dfb7bad536eaf472a2fb7b055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, норвегия, ставангер, никита хайкин, будё-глимт, тромсё
Спорт, Норвегия, Ставангер, Никита Хайкин, Будё-Глимт, Тромсё, Футбол
"Буде-Глимт" Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии "Викингу"

"Буде-Глимт" Хайкина занял второе место в чемпионате Норвегии

© Фото : Пресс-служба "Будё-Глимт"Никита Хайкин
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Будё-Глимт"
Никита Хайкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Буде-Глимт", в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, занял второе место в чемпионате Норвегии по футболу, уступив первое место с разницей в одно очко "Викингу" из Ставангера.
В воскресенье в матче заключительного, 30-го тура "Буде-Глимт" на домашней арене разгромил "Фредрикстад" со счетом 5:0. "Викинг" на своем поле обыграл "Волеренгу" - 5:1.
"Викинг" с 71 очком возглавил итоговую таблицу и в девятый раз в своей истории стал победителем норвежского чемпионата. В последний раз клуб выигрывал лигу в 1991 году. "Буде-Глимт" (70 очков), являющийся чемпионом двух последних сезонов, стал вторым. Замкнул тройку лидеров "Тромсе" (57).
Хайкину 30 лет. Он провел все 30 матчей в чемпионате, в которых пропустил 28 мячей, и отстоял на ноль в 13 играх.
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российский вратарь обновил национальный рекорд по сейвам в матче ЛЧ
26 ноября, 12:07
 
ФутболСпортНорвегияСтавангерНикита ХайкинБудё-ГлимтТромсё
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала