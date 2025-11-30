Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ
Футбол
 
14:52 30.11.2025
МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ
Новости
МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ

МИД Ирана назвал незаконным отказ США в выдаче виз участникам жеребьевки ЧМ

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Решение американских властей отказать в выдаче виз членам делегации Ирана, планировавшим принять участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, которая пройдет 5 декабря в Вашингтоне, незаконно, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
Ранее Иран сообщил, что будет бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу, поскольку власти США не предоставили визы нескольким членам иранской делегации, включая президента футбольной федерации страны Мехди Таджа, который, в свою очередь, считает подобное поведение властей США политически мотивированным.
"Невыдача виз незаконна. Страны, являющиеся принимающей стороной соревнований, обязаны... обеспечить условия для участия всех команд", - приводит слова замглавы иранского МИД агентство ILNA.
Гариб-Абади поддержал решение иранской федерации футбола бойкотировать жеребьевку и уточнил, что в связи со сложившейся ситуацией Тегеран подал протест.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Глава ФИФА рассказал, сколько человек будут смотреть жеребьевку ЧМ-2026
17 ноября, 23:14
