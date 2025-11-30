МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ

ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Решение американских властей отказать в выдаче виз членам делегации Ирана, планировавшим принять участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, которая пройдет 5 декабря в Вашингтоне, незаконно, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.