МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ

ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Решение американских властей отказать в выдаче виз членам делегации Ирана, планировавшим принять участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, которая пройдет 5 декабря в Вашингтоне, незаконно, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
Ранее Иран сообщил, что будет бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу, поскольку власти США не предоставили визы нескольким членам иранской делегации, включая президента футбольной федерации страны Мехди Таджа, который, в свою очередь, считает подобное поведение властей США политически мотивированным.
"Невыдача виз незаконна. Страны, являющиеся принимающей стороной соревнований, обязаны... обеспечить условия для участия всех команд", - приводит слова замглавы иранского МИД агентство ILNA.
Гариб-Абади поддержал решение иранской федерации футбола бойкотировать жеребьевку и уточнил, что в связи со сложившейся ситуацией Тегеран подал протест.