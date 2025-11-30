Рейтинг@Mail.ru
"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу
Футбол
 
01:01 30.11.2025
"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" обыграл "Лацио" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251111/milan-2054302550.html
милан
спорт, милан, рафаэл леау, массимилиано аллегри, лацио, рома, милан, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Милан, Рафаэл Леау, Массимилиано Аллегри, Лацио, Рома, Милан, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" благодаря голу Леау обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

Нападающий ФК "Милан" Рафаэл Леау
Нападающий ФК Милан Рафаэл Леау - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Нападающий ФК "Милан" Рафаэл Леау. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Милан" обыграл "Лацио" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рафаэл Леау (51-я минута).
В концовке с поля был удален главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри по итогам конфликта, возникшего в результате намерения арбитра назначить пенальти в ворота "россонери". После просмотра повтора судья не стал ставить 11-метровый, посчитав, что эпизоду предшествовало нарушение правил со стороны футболиста "Лацио". В итоге вместо добавленных пяти минут футболисты провели на поле 13.
"Милан" набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя "Рому" (27 очков), имеющую матч в запасе. "Лацио" (18 очков) располагается на восьмой позиции.
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем
11 ноября, 18:28
 
