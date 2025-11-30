"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Милан" обыграл "Лацио" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рафаэл Леау (51-я минута).
29 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
В концовке с поля был удален главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри по итогам конфликта, возникшего в результате намерения арбитра назначить пенальти в ворота "россонери". После просмотра повтора судья не стал ставить 11-метровый, посчитав, что эпизоду предшествовало нарушение правил со стороны футболиста "Лацио". В итоге вместо добавленных пяти минут футболисты провели на поле 13.
"Милан" набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя "Рому" (27 очков), имеющую матч в запасе. "Лацио" (18 очков) располагается на восьмой позиции.
