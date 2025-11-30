Ферстаппен заявил, что не ожидал своей победы на Гран-при Катара

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что не ожидал своей победы в гонке Гран-при Катара "Формулы-1", так как команда "Макларен", по его словам, обладала большей скоростью на трассе "Лусаил".
Ферстаппен, стартовавший с третьего места, одержал победу в воскресной гонке. Второй результат показал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, выигравший квалификацию к заезду. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из "Уильямса". Лидирующий в личном зачете британец Ландо Норрис из "Макларена" стал четвертым. Пилоты "Макларена" стали единственными, кто не отправились на пит-стоп после появления машины безопасности, которая выехала на трассу из-за столкновения Нико Хюлькенберга ("Кик Заубер") и Пьера Гасли ("Альпин") на седьмом круге.
"Я точно не ожидал, что выиграю сегодня. Если смотреть на чистую скорость, мы не были на уровне "Макларена", но приняли верное решение, как и большинство, заехав на пит-стоп во время машины безопасности. Это решило для меня гонку. Я знал, что после этого пит-стопа мне предстоит проехать два длинных отрезка с точки зрения износа резины, но мы справились с этим очень хорошо, и они не особо приблизились. Все было под контролем. Это был еще один пример ошибок других", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
"Я думаю, дело было не в том, что "Макларен" играл слишком честно, а в том, что они упустили возможность для пит-стопа. По чистой скорости они быстрее, но в очередной раз подтвердилось, что все возможно", - добавил четырехкратный чемпион мира.
Благодаря победе на 23-м этапе Ферстаппен сохранил шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона мира. В его активе 396 очков. Он обошел Пиастри (392) и приблизился к лидирующему в личном зачете Норрису (408). Все три пилота сохраняют шансы на чемпионство.
С 5 по 7 декабря в Абу-Даби пройдет заключительный, 24-й этап чемпионата "Формулы-1" 2025 года.
