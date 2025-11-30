Ферстаппен заявил, что не ожидал своей победы на Гран-при Катара

"Я точно не ожидал, что выиграю сегодня. Если смотреть на чистую скорость, мы не были на уровне "Макларена", но приняли верное решение, как и большинство, заехав на пит-стоп во время машины безопасности. Это решило для меня гонку. Я знал, что после этого пит-стопа мне предстоит проехать два длинных отрезка с точки зрения износа резины, но мы справились с этим очень хорошо, и они не особо приблизились. Все было под контролем. Это был еще один пример ошибок других", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.