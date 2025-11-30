https://ria.ru/20251130/formula-2058784133.html
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Катара "Формулы-1" и сохранил шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Катара "Формулы-1" и сохранил шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона мира.
Ферстаппен
выиграл седьмой Гран-при в текущем сезоне. Второй результат в гонке показал австралийский пилот "Макларена
" Оскар Пиастри
. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс
из "Уильямса
". Лидирующий в личном зачете британец Ландо Норрис
из "Макларена" стал четвертым.
В топ-10 по итогам гонки также вошли: 5. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Макларен"), 6. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"), 7. Фернандо Алонсо (Испания, "Астон Мартин"), 8. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, RB), 10. Юки Цунода (Япония, "Ред Булл").
Гран-при Катара
стал для Норриса 151-м в карьере. Он обошел шотландца Дэвида Култхарда
и стал рекордсменом команды по числу участий в Гран-при.
Заключительный, 24-й этап чемпионата "Формулы-1" 2025 года пройдет в Абу-Даби
с 5 по 7 декабря.