Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен обошел представляющего "Макларен" австралийца Оскара Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" перед последним этапом чемпионата 2025 года.