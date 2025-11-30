Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
21:05 30.11.2025
Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1"
Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1"
Пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен обошел представляющего "Макларен" австралийца Оскара Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Ферстаппен обошел Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Ф-1"

Ферстаппен обошел Пиастри в зачете "Ф-1" и сократил отставание от Норриса

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен обошел представляющего "Макларен" австралийца Оскара Пиастри и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" перед последним этапом чемпионата 2025 года.
В воскресенье Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и одержал седьмую победу в текущем сезоне. В его активе 396 очков. Он обошел Пиастри (392), финишировавшего вторым, и приблизился к лидирующему в личном зачете британцу из "Макларена" Ландо Норрису (408), который по итогам заезда стал четвертым. Все три пилота сохраняют шансы на чемпионство.
Далее в первой десятке располагаются: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес") - 309; 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари") - 230; 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари") - 152; 7. Андреа Кими Антонелли (Италия; "Мерседес") - 150; 8. Александер Албон (Таиланд; "Уильямс") - 73; 9. Карлос Сайнс (Испания; "Уильямс") - 64; 10. Исак Хаджар (Франция; Racing Bulls) - 51.
В Кубке конструкторов у досрочно победившего в зачете "Макларена" 800 очков. Следом в первой пятерке идут "Мерседес" (459), "Ред Булл" (426), "Феррари" (382) и "Уильямс" (137).
Заключительный, 24-й этап чемпионата "Формулы-1" 2025 года пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"
Вчера, 20:34
 
Формула-1СпортВеликобританияКатарМонакоКарлос СайнсОскар ПиастриМакларенМерседесЛандо НоррисФеррариМакс Ферстаппен
 
