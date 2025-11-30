Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В другом матче дня "Сочи" на выезде обыграл "Амур" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Южане прервали серию из трех поражений в КХЛ. Хабаровский клуб потерпел третье поражение кряду.