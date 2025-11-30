Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, закончилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе победителей шайбу забросил Виталий Пинчук (23), дубль оформил Егор Бориков (43, 44), также отличился Ксавье Уэлле (58). У "Адмирала" гол на счету Степана Старкова (53).
30 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
52:41 • Степан Старков
22:13 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
42:07 • Yegor Borikov
(Daniil Lipsky, Андрей Стась)
43:36 • Yegor Borikov
(Вадим Мороз, Ксавье Уэлле)
57:55 • Ксавье Уэлле
Словацкий вратарь "Адмирала" Адам Хуска провел свой 100-й матч в КХЛ. В прошедшей игре он отразил 34 броска.
В первом периоде встречи 38-летний форвард "Динамо" Вадим Шипачев получил повреждение после столкновения у борта с соперником и не вышел на площадку до конца матча. Он является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге (994).
Минское "Динамо" одержало четвертую победу кряду и вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков. "Адмирал" с 28 баллами располагается на восьмой позиции на Востоке. В следующем матче чемпионата минчане 2 декабря на выезде сыграют против хабаровского "Амура", "Адмирал" в этот же день примет "Сочи".
В другом матче дня "Сочи" на выезде обыграл "Амур" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Южане прервали серию из трех поражений в КХЛ. Хабаровский клуб потерпел третье поражение кряду.
