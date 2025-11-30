Рейтинг@Mail.ru
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:28 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/dinamo-2058718923.html
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Минское "Динамо" на выезде обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T12:28:00+03:00
2025-11-30T12:28:00+03:00
хоккей
спорт
степан старков
вадим шипачев
хк динамо
адмирал
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_0:57:2592:1515_1920x0_80_0_0_4ab21684bb8eec9c8850958863acf714.jpg
/20251129/kkhl-2058647988.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_146:0:2385:1679_1920x0_80_0_0_86333b93e80128aa77fdc974950df91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, степан старков, вадим шипачев, хк динамо, адмирал, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Степан Старков, Вадим Шипачев, ХК Динамо, Адмирал, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

Минское "Динамо" победило "Адмирал" в матче КХЛ, где травмировался Шипачев

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты минского "Динамо"
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, закончилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе победителей шайбу забросил Виталий Пинчук (23), дубль оформил Егор Бориков (43, 44), также отличился Ксавье Уэлле (58). У "Адмирала" гол на счету Степана Старкова (53).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
1 : 4
Динамо Минск
52:41 • Степан Старков
22:13 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
42:07 • Yegor Borikov
(Daniil Lipsky, Андрей Стась)
43:36 • Yegor Borikov
(Вадим Мороз, Ксавье Уэлле)
57:55 • Ксавье Уэлле
(Андрей Стась)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Словацкий вратарь "Адмирала" Адам Хуска провел свой 100-й матч в КХЛ. В прошедшей игре он отразил 34 броска.
В первом периоде встречи 38-летний форвард "Динамо" Вадим Шипачев получил повреждение после столкновения у борта с соперником и не вышел на площадку до конца матча. Он является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге (994).
Минское "Динамо" одержало четвертую победу кряду и вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков. "Адмирал" с 28 баллами располагается на восьмой позиции на Востоке. В следующем матче чемпионата минчане 2 декабря на выезде сыграют против хабаровского "Амура", "Адмирал" в этот же день примет "Сочи".
В другом матче дня "Сочи" на выезде обыграл "Амур" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Южане прервали серию из трех поражений в КХЛ. Хабаровский клуб потерпел третье поражение кряду.
Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Спартак" обыграл "Ладу" в первом матче Георгиева в КХЛ
29 ноября, 19:27
 
ХоккейСпортСтепан СтарковВадим ШипачевХК Динамо (Москва)АдмиралАмурКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала