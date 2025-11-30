Рейтинг@Mail.ru
Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл
Теннис
 
16:06 30.11.2025
Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл
теннис
спорт
александр бублик
даниил медведев
спорт, александр бублик, даниил медведев
Теннис, Спорт, Александр Бублик, Даниил Медведев
Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл

Теннисист Александр Бублик (Казахстан)
© VALERY HACHE
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал журналистам, что игру с россиянином Даниилом Медведевым на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" он провел по-дружески, а самый серьезный матч у него он выиграл.
Медведев и Бублик встретились в воскресенье на показательном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Россиянин одержал победу в матче, проводившемся по нестандартным для тенниса правилам (каждый сет - на время).
«
"Этот турнир неофициальный, развлекательный, здесь нет победителей и проигравших. Даня, думаю, сначала решил мне поддаваться, а потом прибавил, а я не смог переключиться. Людям понравилось, это главное. И мне здесь главное - получить удовольствие. Для меня играть здесь - возвращение в детство, я здесь вырос", - сказал Бублик, родившийся и выросший в Гатчине (Ленинградская область).
В июне Бублик обыграл Медведева в финале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия).
"Я один раз у него выиграл, и этого достаточно. Самый важный матч, который мы с ним сыграли, я выиграл, - добавил Бублик. - Не знаю, сколько раз еще получится. Мы знакомы кучу лет, он сегодня со мной играл по-дружески. Когда мы готовимся к сезону, это абсолютно другой уровень тенниса. А сегодня мы по-дружески разыграли с ним матч. Даня старается отрабатывать, я пытаюсь сделать шоу, и сегодня было отличное сочетание".
"У нас длинная история дружбы и взаимоотношений. Мы с ним давно знакомы, когда-то на фьючерсах в одних номерах жили. До матча в Галле я в жизни выиграл два сета у него. У нас была такая шутка, когда на совместных тренировках он начинал включать свои "штучки" - перевязывать шнурки или мячи менять, я ему кричал: "Хватит со мной так играть", - рассказал теннисист.
ТеннисСпортАлександр БубликДаниил Медведев
 
