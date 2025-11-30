Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал журналистам, что игру с россиянином Даниилом Медведевым на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" он провел по-дружески, а самый серьезный матч у него он выиграл.

Медведев и Бублик встретились в воскресенье на показательном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Россиянин одержал победу в матче, проводившемся по нестандартным для тенниса правилам (каждый сет - на время).

« "Этот турнир неофициальный, развлекательный, здесь нет победителей и проигравших. Даня, думаю, сначала решил мне поддаваться, а потом прибавил, а я не смог переключиться. Людям понравилось, это главное. И мне здесь главное - получить удовольствие. Для меня играть здесь - возвращение в детство, я здесь вырос", - сказал Бублик, родившийся и выросший в Гатчине (Ленинградская область).

В июне Бублик обыграл Медведева в финале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия).

"Я один раз у него выиграл, и этого достаточно. Самый важный матч, который мы с ним сыграли, я выиграл, - добавил Бублик. - Не знаю, сколько раз еще получится. Мы знакомы кучу лет, он сегодня со мной играл по-дружески. Когда мы готовимся к сезону, это абсолютно другой уровень тенниса. А сегодня мы по-дружески разыграли с ним матч. Даня старается отрабатывать, я пытаюсь сделать шоу, и сегодня было отличное сочетание".