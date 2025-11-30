Рейтинг@Mail.ru
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Биатлон
 
30.11.2025
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Французские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251130/biatlon-2058759619.html
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира

Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Французские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно преодолели дистанцию с восемью огневыми рубежами за 1 час 5 минут 16,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Второе место заняли итальянцы Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (отставание - 25,2 секунды; 8 дополнительных патронов). Третьими стали норвежцы Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд (+1.05,3; 7 дополнительных патронов; один штрафной круг).
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
