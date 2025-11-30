https://ria.ru/20251130/biatlon-2058781780.html
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Французские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде