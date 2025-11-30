Рейтинг@Mail.ru
30.11.2025
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Биатлон
Биатлон
 
16:56 30.11.2025
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Шведские биатлонисты одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
спорт, украина, эстерсунд, себастьян самуэльссон, фабьен клод, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Украина, Эстерсунд, Себастьян Самуэльссон, Фабьен Клод, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира

Самуэльссон и Халварссон победили в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира

© Инфографика . Пресс-служба IBUСебастьян Самуэльссон
Себастьян Самуэльссон
© Инфографика . Пресс-служба IBU
Себастьян Самуэльссон. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шведские биатлонисты одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон пробежали дистанцию за 35 минут 12,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Вторыми стали норвежцы Стурла Легрейд и Марен Киркейде (отставание 19,1 секунды; 6 доппатронов). Третье место заняли французы Фабьен Клод и Камиль Бенед (+37,3; 6 доппатронов и 1 штрафной круг).
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Биатлонист Максим Цветков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода
28 ноября, 10:33
 
БиатлонСпортУкраинаЭстерсундСебастьян СамуэльссонФабьен КлодСтурла ЛегрейдМеждународный союз биатлонистов (IBU)Кубок мира по биатлону
 
