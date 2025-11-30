https://ria.ru/20251130/biatlon-2058759619.html
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
Шведские биатлонисты одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
