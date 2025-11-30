https://ria.ru/20251130/bazhin-2058723916.html
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске.
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске.
Бажин преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли его соотечественники Карим Халили (отставание - 23,1 секунды; 0 промахов) и Александр Корнев (+24,0; 3).
Первый этап Кубка России по биатлону завершился в воскресенье. Второй этап пройдет с 11 по 14 декабря в Тюмени.