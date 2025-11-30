Рейтинг@Mail.ru
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Биатлон
 
13:31 30.11.2025
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России
Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
биатлон
кубок россии по биатлону
спорт
/20251130/smolskaja-2058702258.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
кубок россии по биатлону, спорт
Биатлон, Кубок России по биатлону, Спорт
Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Российский биатлонист Кирилл Бажин
Российский биатлонист Кирилл Бажин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске.
Бажин преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 47,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли его соотечественники Карим Халили (отставание - 23,1 секунды; 0 промахов) и Александр Корнев (+24,0; 3).
Первый этап Кубка России по биатлону завершился в воскресенье. Второй этап пройдет с 11 по 14 декабря в Тюмени.
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Вчера, 09:51
 
Биатлон
Кубок России по биатлону
Спорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
