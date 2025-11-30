Рейтинг@Mail.ru
Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Лыжные гонки
 
14:59 30.11.2025 (обновлено: 15:12 30.11.2025)
Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске
Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске
Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России, проходящего в Кировске. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Ардашев
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сергей Ардашев. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России, проходящего в Кировске.
Он преодолел дистанцию за 40 минут 28,9 секунды. Вторым стал Илья Семиков (отставание - 23,4 секунды). Третье место занял Алексей Червоткин (+42,5).
Лыжник Александр Бакуров не принял участие в гонке после нападения со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в полуфинале субботнего спринта. Большунов занял 13-е место, отстав от победителя на 2 минуты 5,4 секунды.
Александр Большунов и Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова
Лыжные гонкиСпортРоссияКировскАлександр БольшуновСергей АрдашевИлья Семиков
 
