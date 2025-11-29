Рейтинг@Mail.ru
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
29.11.2025
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" на выезде выиграл у красноярского "Енисея" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
спорт, россия, красноярск, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, водник
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди

Хоккеисты клуба "Водник" (бенди)
Хоккеисты клуба Водник (бенди)
Хоккеисты клуба "Водник" (бенди)
Хоккеисты клуба "Водник" (бенди). Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Архангельский "Водник" на выезде выиграл у красноярского "Енисея" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Красноярске в субботу и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Евгений Дергаев (22, 32 и 83-я минуты), еще один мяч забросил Максим Анциферов (11). У "Енисея" отличились Илья Лопатин (51) и Давид Корешков (73).
"Водник" (15 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Енисей" (3), потерпевший четвертое поражение в пяти матчах, располагается на восьмой позиции.
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди
