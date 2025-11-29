https://ria.ru/20251129/vodnik-2058598836.html
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" на выезде выиграл у красноярского "Енисея" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T13:17:00+03:00
2025-11-29T13:17:00+03:00
2025-11-29T13:17:00+03:00
хоккей
спорт
россия
красноярск
чемпионат россии по хоккею с мячом
хоккей с мячом
водник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857598161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02986ac3b3953fc314984d1d3699f2c5.jpg
/20251129/bendi-2058564468.html
россия
красноярск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857598161_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_4f967bf3472939a219939dc530bf2a32.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, красноярск, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, водник
Хоккей, Спорт, Россия, Красноярск, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом, Водник
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" выиграл у "Енисея" в матче чемпионата России по бенди