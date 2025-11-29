Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:29 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/tsska-2058639644.html
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T18:29:00+03:00
2025-11-29T18:29:00+03:00
футбол
спорт
тамерлан мусаев
данила хотулев
матвей лукин
пфк цска
оренбург
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978920197_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_cc40dd1f101c8dd650cf4b7ff00ef288.jpg
/20251129/match-2058622715.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978920197_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_25d7555176e1512c7ce2b402642d8eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тамерлан мусаев, данила хотулев, матвей лукин, пфк цска, оренбург, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Тамерлан Мусаев, Данила Хотулев, Матвей Лукин, ПФК ЦСКА, Оренбург, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

ЦСКА победил "Оренбург" в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голом отметился Тамерлан Мусаев (84-я минута), также автогол на свой счет записал защитник "Оренбурга" Данила Хотулев (56).
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
55‎’‎ • Данила Хотулев (А)
83‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 60-й минуте желтую карточку получил защитник ЦСКА Матвей Лукин. Он пропустит матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за перебора желтых карточек.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
ЦСКА вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков. Далее идут "Краснодар" (34) и "Зенит" (33), которые имеют матч в запасе.
В следующем туре РПЛ ЦСКА 7 декабря на выезде сыграет против "Краснодара", "Оренбург" двумя днями ранее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".
Футболист Нижнего Новгорода Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
Вчера, 16:10
 
ФутболСпортТамерлан МусаевДанила ХотулевМатвей ЛукинПФК ЦСКАОренбургКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала