ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голом отметился Тамерлан Мусаев (84-я минута), также автогол на свой счет записал защитник "Оренбурга" Данила Хотулев (56).
29 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
55’ • Данила Хотулев (А)
83’ • Тамерлан Мусаев
На 60-й минуте желтую карточку получил защитник ЦСКА Матвей Лукин. Он пропустит матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за перебора желтых карточек.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
ЦСКА вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков. Далее идут "Краснодар" (34) и "Зенит" (33), которые имеют матч в запасе.