Экс-пилота "Формулы-1" арестовали по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Бывший пилот "Формулы-1" Адриан Сутиль задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Bild. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T15:00:00+03:00
формула-1
адриан сутиль
вокруг спорта
автоспорт
