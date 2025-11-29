Рейтинг@Mail.ru
Экс-пилота "Формулы-1" арестовали по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Формула-1
 
15:00 29.11.2025
Экс-пилота "Формулы-1" арестовали по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Бывший пилот "Формулы-1" Адриан Сутиль задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Bild.
Экс-пилота "Формулы-1" арестовали по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ

Бывшего пилота "Формулы-1" Сутиля арестовали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший пилот "Формулы-1" Адриан Сутиль задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Bild.
По информации источника, 42-летний немец был арестован в ходе международного рейда. Следователи обвиняют его в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.
Сутиль выступал в "Формуле-1" с 2007 по 2014 годы за команды "Мидланд", "Спайкер", "Форс Индия" и "Заубер". На его счету 128 гонок.
Пиастри выиграл квалификацию к спринту Гран-при Катара, Ферстаппен - шестой
