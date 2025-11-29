"Нужно уметь проигрывать": Ступак высказалась о поступке Большунова

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак отреагировала на инцидент во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) с участием Александра Большунова, заявив, что никто не вправе толкать в спину другого спортсмена.