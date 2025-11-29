"Нужно уметь проигрывать": Ступак высказалась о поступке Большунова

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак отреагировала на инцидент во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) с участием Александра Большунова, заявив, что никто не вправе толкать в спину другого спортсмена.
В полуфинале на заключительном повороте Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
«
"Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена", - написала Ступак в Telegram-канале.
После инцидента президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что Большунов дисквалифицирован со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России за нападение на Бакурова и не будет подвергнут дополнительным мерам наказания.