Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева
17:30 29.11.2025 (обновлено: 17:36 29.11.2025)
Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева
Олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
спорт, россия, сша, сараево, конькобежный спорт
Спорт, Россия, США, Сараево, Конькобежный спорт
Советская конькобежка Наталья Петрусева. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Петрусева ушла из жизни в пятницу. Причины смерти олимпийской чемпионки не сообщаются.
"Ее наследие - это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Также в активе Петрусевой бронза Игр в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 метров и две бронзовые награды Олимпиады 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров. Она является двукратной чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), чемпионкой мира в спринтерском многоборье (1982) и двукратной чемпионкой Европы в классическом многоборье (1981, 1982). После завершения карьеры спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Олимпийским играм 2002 года.
 
Спорт Россия США Сараево Конькобежный спорт
 
