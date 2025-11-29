https://ria.ru/20251129/palmeri-2058657980.html
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери выбыл на длительный срок из-за травмы колена, сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
хоккей
спорт
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Третий бомбардир "Айлендерс" Палмьери выбыл на полгода из-за травмы колена