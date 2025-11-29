Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Хоккей
 
21:17 29.11.2025
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Нападающий "Айлендерс" выбыл минимум на полгода из-за травмы
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери выбыл на длительный срок из-за травмы колена, сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
1920
1920
true
Третий бомбардир "Айлендерс" Палмьери выбыл на полгода из-за травмы колена

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери выбыл на длительный срок из-за травмы колена, сообщается на странице франшизы в соцсети Х.
Палмьери предстоит операция по восстановлению разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он выбыл на 6-8 месяцев.
Место Палмьери в первых звеньях команды на тренировке в субботу занимал российский нападающий Максим Шабанов.
Палмьери 34 года, в текущем сезоне он набрал 18 (6+12) очков в 25 матчах и является третьим бомбардиром команды. Всего на его счету 545 (276+269) очков в 925 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом
