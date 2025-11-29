Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик показала 19-й результат в тестовых соревнованиях в итальянском Кортина-д'Ампеццо.

Олесик по итогам двух заездов показала время 1 минута 47,26 секунды. Россиянки София Мазур и Ксения Шамова завершили выступление после первых заездов, заняв 25-е и 30-е места соответственно.