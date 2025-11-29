Рейтинг@Mail.ru
Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
18:06 29.11.2025
Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии
Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии
Российская саночница Дарья Олесик показала 19-й результат в тестовых соревнованиях в итальянском Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Саночница Олесик стала 19-й на тестовых соревнованиях в Италии

Саночница Олесик показала 19-й результат в тестовых соревнованиях в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Санный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик показала 19-й результат в тестовых соревнованиях в итальянском Кортина-д'Ампеццо.
Олесик по итогам двух заездов показала время 1 минута 47,26 секунды. Россиянки София Мазур и Ксения Шамова завершили выступление после первых заездов, заняв 25-е и 30-е места соответственно.
Международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым мероприятием, проходит в Италии с 23 по 30 ноября.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск россиян до международных турниров со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Для попадания на Олимпиаду россиянам надо набрать зачетные очки на пяти этапах Кубка мира.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ
27 ноября, 14:41
 
