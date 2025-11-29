Рейтинг@Mail.ru
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
20:27 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/norvegi-2058654325.html
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T20:27:00+03:00
2025-11-29T20:27:00+03:00
биатлон
спорт
стурла легрейд
международный союз биатлонистов (ibu)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
/20251129/bolshunov-2058634554.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

Норвежцы выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Легрейд
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Норвежцы пробежали дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 11 минут 10,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов и уйдя на 1 штрафной круг. В составе сборной выступили Мартин Ульдал, Исак Фрей, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен.
Вторыми стали биатлонисты сборной Франции с отставанием 15,3 секунды (11 доппатронов, 3 штрафных круга). Третье место заняла сборная Швеции (+24,7; 14 доппатронов, 3 штрафных круга).
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
Вчера, 18:01
 
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдМеждународный союз биатлонистов (IBU)Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала