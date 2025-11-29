https://ria.ru/20251129/norvegi-2058654325.html
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
