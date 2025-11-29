Футболист Мусаев рассказал, что сразу спрашивает у нового легионера в клубе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что его вдохновляют российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, а также рассказал, что спрашивает у всех новоприбывших в клуб иностранцев, знают ли они этих спортсменов.