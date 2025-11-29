Футболист Мусаев рассказал, что сразу спрашивает у нового легионера в клубе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что его вдохновляют российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, а также рассказал, что спрашивает у всех новоприбывших в клуб иностранцев, знают ли они этих спортсменов.
"Я, конечно, смотрел последний бой Ислама Махачева. И он, и Хабиб меня очень сильно вдохновляют. И когда какой-то иностранец приходит в нашу команду, то я первым делом спрашиваю у него: "Вы Хабиба знаете?" И добавляю: "Так я оттуда тоже, из Дагестана". Это очень хорошая популяризация нашей республики. И я думаю, что не надо сравнивать Ислама и Хабиба, они оба великие. И они никогда не будут между собой конкурировать, они будут нас радовать своими наградами. Их бои мы в первую очередь обсуждаем с Джамалом (Абдулкадыровым), а потом Мойзес говорит: "Опять твой выиграл", - сказал Мусаев журналистам.
Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. В ноябре Махачев завоевал пояс в полусреднем весе. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.
Нурмагомедову 37 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула. В октябре 2018 года он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.