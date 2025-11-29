Рейтинг@Mail.ru
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Футбол
 
20:07 29.11.2025
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что не переживал из-за отсутствия голов и все одноклубники поддерживали его в этот период времени. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов

Мусаев рассказал, что голевая пауза была неприятной, но одноклубники поддержали

Тамерлан Мусаев (слева)
Тамерлан Мусаев (слева). Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что не переживал из-за отсутствия голов и все одноклубники поддерживали его в этот период времени.
В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:0. На 84-й минуте встречи Мусаев отметился забитым мячом. Гол стал для форварда первым в чемпионате России с 9 августа и вторым в текущем сезоне РПЛ.
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
55‎’‎ • Данила Хотулев (А)
83‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я не очень сильно переживал (из-за голевой паузы), но всегда неприятно. Мне надо прибавлять в единоборствах, в передачах, во всех компонентах. Меня все в команде в этой ситуации поддерживали, никто на меня не косился из-за того, что я опять в основном составе. Очень приятно, что меня после гола так поддержали все ребята. Это меня очень тронуло. В тяжелой ситуации проявляется, кто есть кто", - заявил журналистам Мусаев.
