Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что не переживал из-за отсутствия голов и все одноклубники поддерживали его в этот период времени. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Нападающий ЦСКА рассказал, переживал ли из-за отсутствия голов
Мусаев рассказал, что голевая пауза была неприятной, но одноклубники поддержали