Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
