Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:21 29.11.2025
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ

© Фото : twitter.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : twitter.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Панарин отметился голом и тремя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (6:2).
Второй звездой стал голкипер "Нью-Джерси Девилз" Джейк Аллен, который провел первый в сезоне сухой матч против "Баффало Сейбрз" (5:00) и отразил 42 броска по воротам.
Первой звездой дня был признан нападающий "Каролины Харрикейнз" Сет Джарвис, оформивший хет-трик в домашней встрече против "Виннипег Джетс" (5:1).
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Капризов вышел на чистое 18-е место по голам в НХЛ среди россиян
Вчера, 01:45
 
Хоккей
 
