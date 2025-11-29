"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0). В составе "Питтсбурга" голами в основное время матча отметились Сидни Кросби (7-я и 49-я минуты) и Брайан Раст (41). Автором победной шайбы в овертайме стал Крис Летанг (61). У "Коламбуса" отличились Шон Монахан (14), Брендан Гонс (24) и Зак Веренски (40).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков один раз бросил в створ. Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок и один раз бросил в створ ворот. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "минус 2".