"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"
Хоккей
Хоккей
 
05:53 29.11.2025
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T05:53:00+03:00
2025-11-29T05:53:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
коламбус блю джекетс
евгений малкин
егор чинахов
дмитрий воронков
иван проворов
/20251129/khokkey-2058552036.html
РИА Новости Спорт
2025
РИА Новости Спорт
Новости
РИА Новости Спорт
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"

"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус" в матче чемпионата НХЛ

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Коламбус
3 : 4
Питтсбург
13:40 • Шон Монахэн
(Брендан Смит, Дэймон Северсон)
23:51 • Брендан Гаунс
(Майлс Вуд, Зак Веренски)
39:56 • Зак Веренски
(Чарли Койл)
06:10 • Сидней Кросби
(Кристфер Летанг)
40:13 • Брайан Раст
(Эрик Карлссон)
48:28 • Сидней Кросби
(Томас Новак, Паркер Вотерспун)
60:59 • Кристфер Летанг
(Томас Новак)
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0). В составе "Питтсбурга" голами в основное время матча отметились Сидни Кросби (7-я и 49-я минуты) и Брайан Раст (41). Автором победной шайбы в овертайме стал Крис Летанг (61). У "Коламбуса" отличились Шон Монахан (14), Брендан Гонс (24) и Зак Веренски (40).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков один раз бросил в створ. Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок и один раз бросил в створ ворот. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес два броска, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "минус 2".
"Питтсбург" одержал третью победу в пяти последних матчах чемпионата НХЛ. "Коламбус" потерпел четвертое поражение подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Овечкин чудом избежал травмы. Саша отомстил американцу за издевательства
Вчера, 04:45
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Коламбус Блю Джекетс, Евгений Малкин, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов
 
