Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем квалификации к гонке на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара.
Пиастри проехал свой лучший круг за 1 минуту 19,387 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Ландо Норрис (отставание - 0,108 секунды). Третий результат показал четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,264). Все три пилота продолжают борьбу за чемпионство.
Также в первой десятке финишировали: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,275), 5. Кими Антонелли ("Мерседес", +0,459), 6. Исак Хаджар (Racing Bulls, +0,727), 7. Карлос Сайнс ("Уильямс", +0,900), 8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +1,031), 9. Пьер Гасли ("Альпин", +1,090), 10. Шарль Леклер ("Феррари", +1,174).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", выбыл после первого сегмента квалификации, показав 18-е время.
Гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье, начало - 19:00 мск.