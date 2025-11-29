Рейтинг@Mail.ru
Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара
Формула-1
 
22:19 29.11.2025
Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара
Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара
Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем квалификации к гонке на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025
оскар пиастри, макларен
Формула-1, Оскар Пиастри, Макларен
Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара

Пилот "Макларена" Пиастри выиграл квалификацию к гонке Гран-при Катара

Оскар Пиастри
Оскар Пиастри
Оскар Пиастри
Оскар Пиастри. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем квалификации к гонке на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Катара.
Пиастри проехал свой лучший круг за 1 минуту 19,387 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Ландо Норрис (отставание - 0,108 секунды). Третий результат показал четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,264). Все три пилота продолжают борьбу за чемпионство.
Также в первой десятке финишировали: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,275), 5. Кими Антонелли ("Мерседес", +0,459), 6. Исак Хаджар (Racing Bulls, +0,727), 7. Карлос Сайнс ("Уильямс", +0,900), 8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +1,031), 9. Пьер Гасли ("Альпин", +1,090), 10. Шарль Леклер ("Феррари", +1,174).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", выбыл после первого сегмента квалификации, показав 18-е время.
Гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье, начало - 19:00 мск.
Эдриан Ньюи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Экс-конструктор болидов "Ред Булл" возглавит команду "Астон Мартин"
26 ноября, 20:27
 
Формула-1, Оскар Пиастри, Макларен
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
