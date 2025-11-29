https://ria.ru/20251129/futbol-2058664803.html
В Швеции футбольный матч продлился более четырех часов из-за пожара на газоне
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Матч плей-офф за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Швеции по футболу между клубами "Норрчёпинг" и "Эргрюте" продлился более четырех часов из-за пожара на искусственном газоне, сообщает Aftonbladet.
За пять минут до конца основного времени ответной встречи в Норрчёпинге при счете 0:0 (первую игру со счетом 3:0 выиграл "Эргрюте") болельщики хозяев забросали поле пиротехническими изделиями, из-за которых загорелись искусственное покрытие и сетка ворот. После длительного перерыва было решено доиграть встречу, и через 50 секунд после ее возобновления на поле вновь полетели петарды. Матч был опять приостановлен для очистки сектора от фанатов.
В итоге финальный свисток прозвучал спустя четыре с половиной часа после начала встречи. "Эргрюте" победил с общим счетом 3:0 и поднялся в высшую лигу.