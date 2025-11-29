Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Хабаровск" прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге
Футбол
 
15:26 29.11.2025 (обновлено: 15:35 29.11.2025)
"СКА-Хабаровск" прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге
"СКА-Хабаровск" прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл саратовский "Сокол" в матче 21-го тура Первой лиги.
2025-11-29T15:26:00+03:00
2025-11-29T15:35:00+03:00
саратов
россия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл саратовский "Сокол" в матче 21-го тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Тельядо Алкалде (28-я минута) и Степан Глотов (90+2).
Первая лига
29 ноября 2025 • начало в 13:00
Завершен
Сокол Саратов
0 : 2
СКА-Хабаровск
28‎’‎ • Jacobo Alcalde
90‎’‎ • Stepan Glotov
"СКА-Хабаровск" (21 очко) прервал серию из четырех матчей без побед и расположился на восьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Сокол" (16) идет на предпоследней, 17-й строчке.
После 21-го тура команды Первой лиги уйдут на зимний перерыв.
