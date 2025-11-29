Семин оценил игру Тюкавина после травмы

«

"Конечно, для Кости очень важно то, что он забил в матче предыдущего тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо". Для нападающего это всегда очень ценно. Забитый мяч придает ему большую уверенность в себе. Я убежден, что он, конечно же, вернется, на свой прежний уровень. Не сегодня, так завтра. У него ведь громадный потенциал, и он сам это понимает. Ему еще можно расти и расти. Главное - чтобы не было травм", - сказал Семин.