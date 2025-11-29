Семин оценил игру Тюкавина после травмы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин постепенно обретает форму после тяжелой травмы и забитые мячи придают ему уверенность в своих возможностях, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.
Нападающему в начале марта после матча с "Ростовом" в чемпионате России диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, и он пропустил полгода. "Бело-голубые" в предыдущем туре дома обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0, один мяч на счету Тюкавина. В 16 матчах чемпионата страны "бело-голубые" набрали 20 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице.
«
"Конечно, для Кости очень важно то, что он забил в матче предыдущего тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо". Для нападающего это всегда очень ценно. Забитый мяч придает ему большую уверенность в себе. Я убежден, что он, конечно же, вернется, на свой прежний уровень. Не сегодня, так завтра. У него ведь громадный потенциал, и он сам это понимает. Ему еще можно расти и расти. Главное - чтобы не было травм", - сказал Семин.
23-летний форвард является игроком сборной России, он провел восемь матчей за национальную команду и забил один мяч.
Личка пожелал Тюкавину превзойти рекорд Дзюбы
1 апреля, 10:34