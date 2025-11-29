Рейтинг@Mail.ru
Семин оценил игру Тюкавина после травмы - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:34 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/futbol-2058608027.html
Семин оценил игру Тюкавина после травмы
Семин оценил игру Тюкавина после травмы - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Семин оценил игру Тюкавина после травмы
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин постепенно обретает форму после тяжелой травмы и забитые мячи придают ему уверенность в своих возможностях,... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T14:34:00+03:00
2025-11-29T14:34:00+03:00
футбол
спорт
россия
юрий семин
константин тюкавин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811008112_0:186:2502:1593_1920x0_80_0_0_4fe3ac4afaa6aa4bfe6d3d4314942b18.jpg
/20250401/futbol-2008581656.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811008112_329:0:2502:1630_1920x0_80_0_0_5b104247297bec0cb800e53ba18014f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, юрий семин, константин тюкавин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Юрий Семин, Константин Тюкавин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семин оценил игру Тюкавина после травмы

Семин: забитые мячи придают Тюкавину уверенность в себе после тяжелой травмы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Динамо" Константин Тюкави
Игрок ФК Динамо Константин Тюкави - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игрок ФК "Динамо" Константин Тюкави. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин постепенно обретает форму после тяжелой травмы и забитые мячи придают ему уверенность в своих возможностях, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.
Нападающему в начале марта после матча с "Ростовом" в чемпионате России диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, и он пропустил полгода. "Бело-голубые" в предыдущем туре дома обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0, один мяч на счету Тюкавина. В 16 матчах чемпионата страны "бело-голубые" набрали 20 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице.
«
"Конечно, для Кости очень важно то, что он забил в матче предыдущего тура чемпионата России с махачкалинским "Динамо". Для нападающего это всегда очень ценно. Забитый мяч придает ему большую уверенность в себе. Я убежден, что он, конечно же, вернется, на свой прежний уровень. Не сегодня, так завтра. У него ведь громадный потенциал, и он сам это понимает. Ему еще можно расти и расти. Главное - чтобы не было травм", - сказал Семин.
23-летний форвард является игроком сборной России, он провел восемь матчей за национальную команду и забил один мяч.
Игрок ФК Динамо Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Личка пожелал Тюкавину превзойти рекорд Дзюбы
1 апреля, 10:34
 
ФутболСпортРоссияЮрий СеминКонстантин ТюкавинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала