Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Избранный в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов не сможет исполнять свои обязанности до дальнейшего уведомления организации, говорится в соцсетях European Gymnastics.