Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Избранный в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов не сможет исполнять свои обязанности до дальнейшего уведомления организации, говорится в соцсетях European Gymnastics.
"Избранные представители приступят к исполнению своих обязанностей 1 января 2026 года. Важно отметить, что в соответствии с решением генеральной ассамблеи, принятым в первый день, избранные представители России и Белоруссии не могут приступать к исполнению своих обязанностей до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице European Gymnastics в Facebook*.
В пятницу конгресс European Gymnastics проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
