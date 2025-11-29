Рейтинг@Mail.ru
Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/filippov-2058634703.html
Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления
Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления
Избранный в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T17:40:00+03:00
2025-11-29T17:40:00+03:00
спорт
международная федерация гимнастики (fig)
художественная гимнастика
спортивная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918166199_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_d5fef23bacb7723a93f5730f58486ae6.jpg
/20251128/gimnastika-2058381223.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918166199_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_8e8dde86dad4fc94198511256711b572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация гимнастики (fig), художественная гимнастика, спортивная гимнастика
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG), Художественная гимнастика, Спортивная гимнастика
Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления

Марат Филиппов не сможет работать в исполкоме European Gymnastics до уведомления

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМарат Филиппов
Марат Филиппов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Марат Филиппов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Избранный в исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов не сможет исполнять свои обязанности до дальнейшего уведомления организации, говорится в соцсетях European Gymnastics.
Конгресс проходил с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге. Филиппов вошел в исполком European Gymnastics по итогам голосования.
"Избранные представители приступят к исполнению своих обязанностей 1 января 2026 года. Важно отметить, что в соответствии с решением генеральной ассамблеи, принятым в первый день, избранные представители России и Белоруссии не могут приступать к исполнению своих обязанностей до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице European Gymnastics в Facebook*.
В пятницу конгресс European Gymnastics проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Соревнования по художественной гимнастике - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
28 ноября, 15:37
 
СпортМеждународная федерация гимнастики (FIG)Художественная гимнастикаСпортивная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала