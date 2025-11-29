https://ria.ru/20251129/benzema-2058663136.html
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
"Аль-Иттихад" разгромил "Аль-Шабаб" в четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T22:31:00+03:00
2025-11-29T22:31:00+03:00
2025-11-29T22:31:00+03:00
футбол
спорт
карим бензема
аль-иттихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276705_0:104:1080:712_1920x0_80_0_0_c090cbf4e1feaea8ab53d76c994075e9.jpg
/20251129/bayer-2058662994.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276705_0:3:1080:813_1920x0_80_0_0_718c7fa7a7e3ec3520a3fc1adc363700.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карим бензема, аль-иттихад
Футбол, Спорт, Карим Бензема, Аль-Иттихад
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
Хет-трик Бензема помог "Аль-Иттихаду" выйти в полуфинал Кубка Саудовской Аравии