Рейтинг@Mail.ru
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/benzema-2058663136.html
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
"Аль-Иттихад" разгромил "Аль-Шабаб" в четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T22:31:00+03:00
2025-11-29T22:31:00+03:00
футбол
спорт
карим бензема
аль-иттихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276705_0:104:1080:712_1920x0_80_0_0_c090cbf4e1feaea8ab53d76c994075e9.jpg
/20251129/bayer-2058662994.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276705_0:3:1080:813_1920x0_80_0_0_718c7fa7a7e3ec3520a3fc1adc363700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карим бензема, аль-иттихад
Футбол, Спорт, Карим Бензема, Аль-Иттихад
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии

Хет-трик Бензема помог "Аль-Иттихаду" выйти в полуфинал Кубка Саудовской Аравии

© Соцсети футболистаКарим Бензема
Карим Бензема - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Аль-Иттихад" разгромил "Аль-Шабаб" в четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Джидде, закончилась со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Карим Бензема (30, 84 и 87-я минуты), еще один мяч забил Махамаду Думбия (20). Гол гостей на счету Абдерразака Хамдаллы (14).
"Аль-Иттихад" вышел в полуфинал турнира. Команда является десятикратным и действующим обладателем трофея.
Нападающий Боруссии Дортмунд Карим Адейеми - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
Вчера, 22:30
 
ФутболСпортКарим БенземаАль-Иттихад
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала